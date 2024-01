Homem preso com 105 kg de drogas é apontado como chefe de facção em Acaraú

Investigação da Polícia Civil levou à apreensão de 105 quilos de drogas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa quarta-feira, 24. Os entorpecentes pertenceriam a Francisco Samuel Rocha, conhecido como “SM”, de 23 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação em Acaraú, no Litoral Norte do Estado.



Detalhes do trabalho policial foram divulgados em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 25. Conforme o delegado Rômulo Melo, titular da Delegacia Metropolitana de Caucaia, Francisco Samuel já era monitorado pela Polícia Civil por causa de seu papel dentro do grupo criminoso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o delegado, o suspeito estava escondido no bairro Parque Albano por haver um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. Após receberem informações de que um homem com características parecidas com as de Francisco Samuel estava com uma grande quantidade de droga em um imóvel, os policiais foram até o local.