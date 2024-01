Homem apontado como chefe do tráfico no Lagamar é preso em Pernambuco

Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de uma organização criminosa que atua na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foi preso em Jaboatão dos Guararapes (PE). Francisco Fábio Gomes Melo, conhecido como “FB”, de 34 anos, foi capturado na última sexta-feira, 26.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) Francisco Fábio tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido em 20 de janeiro passado no próprio bairro São João do Tauape. A SSPDS não informou as demais circunstâncias do crime.



Conforme a pasta, no momento da prisão, FB não reagiu. “Agora, a PCCE segue com os trabalhos para apurar o envolvimento dele em outros crimes, bem como realiza as tratativas para o seu recambiamento”, afirmou a Secretaria.