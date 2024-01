Homem suspeito de se passar por médico do Ceará é preso na Paraíba

Segundo informações do g1 Paraíba, o suspeito foi preso em flagrante pela Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa quando recebia um pedido, que teria sido feito com o nome falso.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem utilizava os documentos falsos para realizar transações comerciais e compras on-line. O suspeito tinha formação em Análise de Sistemas e chegou a montar um escritório na capital usando cartões de crédito de várias vítimas.

O suspeito foi autuado por falsidade ideológica e estelionato e está na Central de Polícia de João Pessoa. A audiência de custódia será nesta sexta-feira, 26.

Os policiais apuram as informações do suspeito para entrar em contato com outras vítimas do homem. A Polícia Civil também informou que o médico prejudicado pelo suspeito foi ouvido em uma delegacia do Ceará.