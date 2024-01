Homem é preso em Tianguá por tentativa de furto a caixa eletrônico

Suspeito teria instalado um dispositivo no caixa para prender envelopes com dinheiro que seriam retirados por ele posteriormente

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem foi preso nesse sábado, 27, por tentar furtar um caixa eletrônico no município de Tianguá, localizado a 333 quilômetros (km) de Fortaleza. O suspeito, identificado como Antônio Marcos Paiva Ribeiro, 37, estaria instalando dispositivos nas máquinas para prender envelopes de depósitos com o objetivo de furtá-los em outro momento.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o caso foi identificado em um caixa eletrônico no Centro da cidade, onde Antônio foi encontrado sob posse do material para adulterar o sistema bancário e de uma quantia em dinheiro.