Homem é preso suspeito de ligação com sumiço de jovem em Fortaleza

Mayane foi vista pela última vez durante a última terça-feira, 23, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. O sumiço foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O), na 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), onde foi instaurado inquérito.

Um homem de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a madrugada desse domingo, 28, em Juazeiro do Norte , município a 489 quilômetros de Fortaleza , devido a uma possível ligação com o sumiço de uma adolescente na Capital. Funcionário da escola em que a jovem Mayane Sousa Morais, 16, estudava, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por possível participação no desaparecimento.

As buscas pela jovem continuam sendo efetuadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com auxílio da Amber Alerts, sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e adotado pelo Brasil em casos de desaparecimento de crianças.

A ferramenta dispara anúncios em redes sociais como Instagram e Facebook para auxiliar na coleta de informações sobre a localização de pessoas e possíveis responsáveis por eventuais crimes.

O suspeito foi levado até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e colocado à disposição da Justiça Estadual.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone DHPP: (85) 3257 4807