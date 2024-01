Suspeito de importunação sexual contra adolescente é preso em Frecheirinha

A PMCE foi acionada por um morador do bairro Vazante após o suspeito abordar a adolescente, que mora na região.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem de 37 anos, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu nessa sexta-feira, 26, na cidade de Frecheirinha , localizada na região metropolitana de Sobral.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tianguá: (88) 3671 9328