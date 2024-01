Homens apontados como "02" e "03" de facção no Morro Santiago são presos

Um deles é Kilderson Damasceno da Silva, de quem era o aniversário que terminou com duas pessoas mortas e 15 feridas no último dia 7 de janeiro

A Polícia Civil prendeu dois homens apontados como lideranças de uma facção criminosa que age no Morro Santiago , localizado na Barra do Ceará, em Fortaleza . Kilderson Damasceno da Silva, conhecido como “Kindin”, de 21 anos, e Vanderson Ruan de Lima Mesquita, de 22 anos, foram presos nessa terça-feira, 23, no bairro Bonsucesso.

As investigações policiais apontam que Vanderson Ruan é o segundo no comandado da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Morro Santiago. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Já Kilderson seria o “03” do grupo.

Era de Kilderson o aniversário que terminou com duas pessoas mortas e 15 feridas no último dia 7 de janeiro no Morro Santiago. O ataque foi praticado, conforme as investigações, por integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) atuantes no bairro Parque Leblon, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Com a prisão de Vanderson Ruan e Kilderson, estão presos os três homens que comandariam o tráfico de drogas no Morro Santiago. O chefe do grupo que atua na região foi preso na última terça-feira, 9. Ele foi identificado como Cristiano de Lima Nunes, conhecido como “Menino Rei”, de 27 anos.



A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) contra Cristiano identificou a atuação de, pelo menos, dez homens que integrariam o CV do Morro Santiago. A peça indica que os traficantes da comunidade, primeiramente, integravam a GDE e, depois, passaram a integrar a facção Massa Carcerária. Em novembro, os criminosos aderiram ao CV.



“Neste sentido, foi estabelecido pela facção criminosa que a liderança no Morro Santiago passaria a ser liderada por CRISTIANO DE LIMA NUNES, sendo a partir de então denominado 01, enquanto o irmão deste, Vanderson Ruan de Lima Mesquita, sendo o 02 e Kilderson Damasceno da Silva referido como 03”, aponta a denúncia, recebida nessa terça-feira, 23, pela Justiça.