Cinco pessoas teriam participado de tentativa de chacina na Barra do Ceará

Cerca de cinco pessoas teriam participado da ação criminosa que deixou dois mortos e 15 feridos no Morro Santiago, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite desse domingo, 7. Conforme as investigações, o crime ocorreu no contexto da disputa entre facções criminosas. Enquanto no Morro Santiago age o Comando Vermelho (CV), no Parque Leblon, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) — de onde vieram os criminosos — há a atuação da Guardiões do Estado (GDE).

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 8, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, na Capital, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que dois suspeitos de envolvimento no crime foram capturados.

O carro que teria sido usado no crime também foi apreendido. No veículo, que era clonado, foram encontradas 20 munições. Além disso, três armas de fogo foram apreendidas na tarde desta segunda no bairro Parque Leblon: duas pistolas de calibre 9mm e 380 com carregadores alongados e um revólver calibre 38.