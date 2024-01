Durante briga, homens morrem com disparos de uma mesma arma no Pirambu

Repórter do caderno de Cidades

O caso foi registrado por câmeras de vigilância. O vídeo mostra um dos homens indo em direção ao outro já com uma arma de fogo na mão. Eles aparentam ter uma breve discussão e entram em luta corporal. Ao menos seis disparos são efetuados, e ambos são atingidos.

Dois homens morreram com disparos de uma mesma arma de fogo durante uma luta corporal , na manhã desta quarta-feira, 24, no bairro Pirambu , em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é investigado como homicídio seguido de morte em excludente de ilicitude por legítima defesa .

O homem que estava com a arma de fogo logo cai, enquanto o outro chega a andar alguns metros. Logo em seguida, porém, ele também desfalece. Os dois morreram no próprio local. Veja (vídeo foi editado para excluir momentos de mais violência em que os tiros atingem os homens):

As circunstâncias do caso são investigadas pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os nomes dos mortos não foram divulgados.