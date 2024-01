Vídeo mostra grupo arremessando coquetéis molotov contra casa em Caucaia

As imagens mostram que era 1h23min da madrugada quando os criminosos chegaram ao local. Eles arremessam, pelo menos, dez coquetéis na residência. Após as chamas se iniciarem, eles fogem a pé, não sem antes efetuar disparos contra a casa. Confira o vídeo abaixo:

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não havia pessoas dentro da casa no momento do crime. Policiais militares foram enviadas à região para averiguar o caso e o fogo foi contido.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. A SSPDS ainda afirmou que, PMs do 12º Batalhão (BPM), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) coordenam ações multidisciplinares na região.



“A investigação está a cargo do 23º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), unidade que cobre a região e realiza diligências para identificar os suspeitos”, diz a nota enviada pela pasta.