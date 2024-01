Réveillon de Fortaleza: Polícia entrega documentos extraviados no Aterro

Documentos encontrados entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro estão disponíveis no 2º Distrito Policial; entrega começa nesta quinta-feira, 4

Documentos extraviados no Réveillon de Fortaleza e que foram encontrados serão devolvidos a partir desta quinta-feira, 4. As informações são da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

De acordo com o órgão, os documentos encontrados ficarão disponíveis no 2º Distrito Policial (rua Costa Barros, 1.971 — Meireles). A retirada pode ser feita das 8 às 12 e das 14 às 17 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os documentos, segundo a PC-CE, foram recuperados no Aterro da Praia de Iracema, entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro.