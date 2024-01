Três dias de Réveillon geram 7,5 toneladas de resíduos recicláveis em Fortaleza

A operação foi realizada pelo projeto Re-ciclo e resultou em R$ 20 mil destinados aos catadores. No Réveillon do ano passado, foram coletadas oito toneladas

"Isso dá uma média de 620 reais por catador e mostra o espírito do projeto, que, além de contribuir com o meio ambiente, gera renda para quem mais precisa", afirma Victor Macêdo, vice-presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

A estrutura do Réveillon contou com pontos de entrega voluntária ao longo do Aterro da Praia de Iracema e duas centrais do Re-ciclo, com separação e pesagem dos recicláveis. O material foi transportado pela Ecofor.

Conforme a Prefeitura, todos os catadores das associações credenciadas (Machado de Assis, Ascarosa, Viva Vida, Mulheres Luta em Cena, Rosa Virgínia e Acores) receberam uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).



A ação foi conduzida pelo programa Re-ciclo, que é responsável pela coleta seletiva na Cidade e é coordenado pela Citinova em colaboração com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Ecofor.

Sobre o projeto Re-ciclo

O Re-ciclo é um programa gratuito de coleta seletiva em Fortaleza que conta com um sistema de coleta porta a porta e agendamentos realizados por meio de uma plataforma online. Criado pelo Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor), é coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) e conta com parceria da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e da Ecofor.

LEIA MAIS | Negócios de impacto: agenda positiva para gerar emprego, renda e sustentabilidade em Fortaleza



O projeto atua hoje em parceria com associações locais, com aproximadamente 30 associados, que fazem a coleta de resíduos de 12 bairros da Capital.