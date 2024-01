Em Fortaleza, 82% das pessoas desaparecidas em 2023 foram encontradas vivas

DHPP divulga perfil dos desaparecidos no Estado através das redes sociais Crédito: DHPP/Reprodução

Em 2023, 871 pessoas consideradas desaparecidas em Fortaleza foram encontradas vivas. O número corresponde a 82% dos 933 desaparecidos entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Público e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgados nesta terça-feira, 2. O balanço ainda mostra que 62 pessoas desaparecidas foram encontradas mortas na capital cearense. O trabalho de buscas foi realizado pela Polícia Civil do Ceará, por meio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais Mais de 80% das pessoas desaparecidas no Ceará em 2023 foram encontradas Sobre o assunto Mais de 80% das pessoas desaparecidas no Ceará em 2023 foram encontradas

Conforme o delegado Luís Rodrigues, o cenário foi positivo. “O número de localizados é muito importante para nós e nos motiva a continuar o trabalho e encontrar aqueles que seguem desaparecidos por fatores diversos”, diz. Em agosto do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) assinou um termo de cooperação técnica com a Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram. O objetivo é ampliar e auxiliar nas buscas de crianças e adolescentes desaparecidos. Pelo acordo, o Amber Alerts Brasil emitirá um alerta de emergência de desaparecimento de crianças e adolescentes até 17 anos no Facebook e Instagram, com dados e fotos da pessoa desaparecida. Em março de 2023, a 12ª DHPP iniciou a divulgação de imagens de pessoas desaparecidas em diferentes pontos de Fortaleza. O órgão realizou uma parceria com a empresa Urbmídia, de marketing digital. A SSPDS informou, na época, que os banners serão compartilhados dentro dos transportes coletivos, terminais de ônibus e estacionamentos de shoppings. Rodrigues destaca que durante o ano também ocorreu um diálogo com outros setores da sociedade. Entre eles, a Secretaria do Esporte do Ceará, que divulgou banners no telão da Arena Castelão. Outra parceria foi com a Secretaria de Direitos Humanos. “Uma troca muito positiva, encaminhando os casos do Disque 100 para que a nossa delegacia prestasse apoio com a investigação, enquanto os procuramos para que eles prestem o suporte psicológico às famílias”, avalia.

Ainda segundo o delegado, há parceria com outras forças para auxiliar nas buscas. “Fazemos diligências no Interior e até mesmo na Capital, com apoio deles e de outras forças aliadas, como o Corpo de Bombeiros, guardas municipais, hospitais e centros Pop”, afirma. Maioria dos desaparecidos foram adultos A maioria dos desaparecidos foram adultos entre 30 a 59 anos, contabilizando 498 desaparecimentos no ano passado. Já em relação aos dias em que os casos foram registrados, o destaque fica com os sábados. Os dados foram registrados pela 12ª DHPP. Conforme a Polícia Civil, há três tipos de desaparecimento. Um deles é o desaparecimento voluntário, quando a pessoa se afasta por vontade própria e sem avisar. Entre os motivos estão desentendimentos, medo, aflição, choque de visões e planos de vida diferentes.