Manchas no mar da Praia do Futuro são acúmulos de microalgas

Presença das microalgas é comum no começo no primeiro semestre do ano. Fenômeno deve ser notável nas águas da praia da Capital até maio

O mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, apresentou manchas amarelas e com tons marrons nessa segunda-feira, 1º de janeiro. A mudança de tonalidade assusta os banhistas que se deparam com o cenário logo após a virada do ano. O cenário, no entanto, é natural e acontece, principalmente, no início do ano, estendendo-se pelo primeiro semestre do ano.

Trata-se de um acúmulo de microalgas, que são arrastadas do fundo mar para a superfície em virtude do movimento das águas do mar. O fenômeno, acontece durante todo o ano, mas é mais notado entre os meses de janeiro a maio. Três fatores promovem a maior percepção do fenômeno nesta época: a presença de poucos ventos, o período chuvoso e as ondas mais fortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o professor e pesquisador do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Soares, as algas são organismos que chegam a atingir 2 milímetros de tamanho. As algas vivem junto à areia, no fundo do mar, e quando as ondas quebram elas são levadas para a superfície.