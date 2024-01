Fortaleza e RMF: PMs salvam vida de dois bebês engasgados em menos de 24 horas

Os policiais voltavam de uma ocorrência quando verificaram um casal trafegando em alta velicidade e, na abordagem, verificaram que eram pai e mãe de um bebê a caminho de um hospital. A criança estava sem os sinais após engasgar com vômito. Eles estavam no bairro Tabapuá, em Caucaia.

Policiais militares salvaram dois bebês de uma situação de engasgo em menos de 24 horas. O primeiro caso aconteceu no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na sexta-feira, 29, e o segundo em Caucaia , na Região Metropolitana, no sábado, 30.

A criança voltou a respirar, e os militares encaminharam o bebê para o Hospital Municipal de Caucaia, onde recebeu atendimento médico.

O outro caso, que foi registrado no Jangurussu, na rua Estrela de Ouro, ocorreu com uma recém-nascida, que se engasgou com leite materno. A família levou a criança à base do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) para buscar ajuda, e o soldado Cavalcante realizou a manobra de Heimlich.

Ele desobstruiu as vias respiratórias do bebê, que abriu os olhos, mas não chorou. A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi constatado que estava bem.



A corporação parabenizou a equipe pela atuação.