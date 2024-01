Estudante de 17 anos de Fortaleza ganha prêmio internacional como jovem talento

Na infância, ele teve incentivo dos pais para a leitura , principalmente pela mãe. Agadiane Santos de Morais Saraiva, à época, participava do projeto “Leia para uma Criança”, do Banco Itaú. A avó, Dioneia Soares Barbosa, também teve papel central.

Aos 6 anos, Davi ingressou no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, apenas estudando em casa com os familiares. "Foi um estudo mais em casa, não teve cursinho preparatório. Foi mais meus avós me ensinando, eu devo muito isso a eles."

Devido às medalhas nas olimpíadas científicas, ele foi convidado para estudar com bolsa no colégio particular Farias Brito e prontamente aceitou, começando no seu 1º ano do Ensino Médio, em 2022. Além disso, recebeu o convite para realizar o processo seletivo da Organização Não Governamental (ONG) Primeira Chance, onde segue como bolsista.

Incentivo à leitura e encontro com ministro

Em 2021, Davi ingressou no projeto O POVO Educação, como correspondente. O programa, realizado com a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), desenvolve ações que facilitam a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. Durante o período, Davi realizou programas de rádio e podcasts sobre educação e tecnologia, mudanças climáticas, entre outros assuntos.

O fortalezense também participou do projeto Planeta Jovem, em 2022, uma parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e O POVO. “(No projeto) a gente falou um pouco sobre o metaverso, educação, como aplicar alguns conceitos no dia a dia do professor, no cotidiano da Educação Nacional. Foi bem bacana essa experiência”, afirma.