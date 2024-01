Etufor inicia processo de solicitação das carteiras estudantis 2024

Etufor inicia o processo de recadastramento dos estudante que desejam solicitar a carteira estudantil de 2024 Crédito: FERNANDA BARROS

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) iniciou, a partir desta terça-feira, 2 de janeiro, o prazo para solicitação das carteiras estudantis para o ano de 2024. A princípio, o processo está liberado apenas de forma presencial, com agendamento antecipado no site da Etufor, e on-line a partir do dia 8 de janeiro. Com a disponibilização deste documento, o estudante tem direito ao Passe Livre dentro de Fortaleza, que consiste em duas passagens gratuitas durante os dias úteis letivos, e à tarifa estudantil no valor de R$ 1,50. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

O benefício do Passe Livre é válido para todos os alunos residentes em Fortaleza, independentemente do endereço, e consiste no direito a duas passagens por dia, que não acumulam, válidas durante os dias úteis e letivos, conforme o calendário estipulado pelas instituições de ensino. Para a solicitação da carteira, é necessário o envio ou entrega da documentação com dados como CPF, RG e comprovante de residência atualizados. Além disso, haverá cadastro ou atualização da biometria facial e solicitação de confirmação da matrícula pela instituição de ensino. Em 2024, as solicitações só serão concluídas para a confecção com a atualização da biometria facial dos estudantes. Carteirinha Estudantil 2024: solicitação A solicitação dos documentos de forma on-line só será iniciada a partir da próxima segunda-feira, 8 de janeiro. A solicitação de forma presencial, desde que agendada no site da Etufor, pode ser feita em um dos postos de atendimento, que são: Sede da Etufor (Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União)

Shopping RioMar Kennedy

Vapt Vupt Centro, Messejana, Riomar Fortaleza e Antônio Bezerra

Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza Carteirinha Estudantil 2024: alunos novatos Os alunos novatos de instituições públicas e privadas devem solicitar o documento, enviando a documentação devida de forma on-line ou levando presencialmente aos postos de atendimento para receberem a carteira nova.

Carteirinha Estudantil 2024: alunos veteranos Já os alunos da rede particular devem solicitar e pagar a taxa de confecção. O boleto pode ser impresso pela internet assim que a documentação for autorizada e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos. Segundo a Etufor, os alunos que já possuem carteira de estudante da rede particular e continuam na mesma instituição de ensino devem apenas imprimir o boleto pelo site.