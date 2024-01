Mãe de bebê de 1 ano morto em Fortaleza após ser espancado pelo pai é presa

Na terça-feira, 26, Fernando Lucas de Miranda Gonçalves Feijão, de 23 anos, foi preso no Conjunto Palmeiras. Contra ambos, havia mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça no último dia 22 de dezembro.

A Polícia Civil trata o caso como elucidado. As investigações estiveram a cargo da 30° Distrito Policial (DP). A prisão de Jeana contou com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Já em 13 de outubro, em Viçosa do Ceará (Serra de Ibiapaba), Maria Samyly do Vale Freire, bebê de oito meses, foi morta a tiros ao lado de sua mãe , Suele do Vale Silva, que tinha 14 anos. Na ação, António Cunha Freire, companheiro e pai das vítimas, também foi baleado. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas também foi a óbito.

Em seguida, relatório de monitoração da tornozeleira eletrônica que era usada pelo suspeito comprovou que ele não estava no local do crime no momento dos fatos. Com isso, o inquérito que investiga o caso segue em andamento. Em 14 de novembro passado, a Justiça concedeu mais 90 dias para a conclusão da investigação.