Bebê de dois meses morre após ser achada em cacimba no Interior do Ceará

Uma criança de dois meses de idade morreu após ser encontrada na localidade de São Bento, em Alcântaras, dentro de uma cacimba. O caso foi registrado na noite da segunda-feira, 31.

De acordo com fontes ligadas à Segurança Pública, o bebê foi encaminhado a uma unidade de saúde da região, mas no local foi constatado o óbito. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

O portal O Sobralense divulgou que a criança morava na comunidade. Uma moradora informou ao portal que a mãe deixou a criança na sala, dentro de uma rede, enquanto pegava açúcar nas proximidades, uma situação que teria durado três minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando retornou, a criança não estava mais na rede. De acordo com o relato da testemunha, a mãe divulgou um áudio entre os moradores informando que a criança havia desaparecido e em seguida teria sido achada dentro da cacimba pelo avô.

Ainda de acordo com os moradores, ela estava respirando, no entanto, não sobreviveu.

A mãe passou mal, e os moradores se mobilizaram para realizar buscas na mata para encontrar um possível autor.

O POVO solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Leia Mais Suspeito de induzir mulheres a abusarem dos filhos era de ONG

Cearense aliciava mães a abusarem dos filhos e divulgava imagens na Dark Web

Dois homens são presos por feminicídio em Fortaleza e Caucaia