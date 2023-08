Mãe de suspeito de jogar bebê em cacimba é presa em Alcântaras

Filho da mulher cometeu o crime porque se incomodava com o choro da criança, de acordo com as investigações

Uma mulher de 54 anos foi presa, na tarde dessa quinta-feira, 17, suspeita de ter sido a mandante da morte do bebê que foi jogado em uma cacimba no município de Alcântaras, a 268 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a mulher, identificada como Luzia Ferreira de Carvalho, é mãe de Antônio Carvalho Lino ou “Antônio Peba”, de 28 anos, apontado como o autor do crime.