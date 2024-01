Zelador é morto vítima de bala perdida durante confronto em Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo a motocicleta no bairro Parque Manibura.

O velório ocorre na igreja Assembleia de Deus, no Parque Manibura, e o sepultamento será no município de Russas . Além da esposa, que segundo O POVO apurou está em estado de choque, o zelador deixa três filhos.

Conforme o relato de moradores do condomínio onde Regivaldo trabalhava, ele era querido por todos e prestativo. Era conhecido por gostar de futebol e ser torcedor do Fortaleza.

Conforme o órgão, durante a troca de tiros o zelador foi atingido e morreu no local. A Perícia Forense realiza exames técnicos para definir a origem da bala que atingiu a vítima . O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local, e o caso é investigado pela 7ª Delegacia do DHPP.

Outros casos

No dia 27 de novembro, um adolescente de 15 anos foi atingido com bala perdida. Pedro Kauã Moura Ferraz era aluno do 9º ano do ensino fundamental. A vítima estava no terreno da família e correu para buscar um cavalo quando foi baleado e morreu no hospital.

Na época do crime, a Polícia Militar divulgou que houve um confronto e que, posteriormente, os policiais souberam que o garoto havia sido ferido. A Perícia Forense foi acionada para descobrir de onde havia partido o tiro que matou o menino.