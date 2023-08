Alcântaras: homem é preso suspeito de matar recém-nascida por causa do choro

A Polícia Civil autuou nesta terça-feira, 1º, ainda em estado de flagrante, um homem de 28 anos suspeito de matar uma bebê recém-nascida de um mês e 28 dias na localidade de Sítio São Bento, no município de Alcântaras (Região Norte do Estado). Conforme a investigação, Antônio Carvalho Lino, conhecido como “Antônio Peba”, praticou o crime porque se incomodava com o choro da bebê. Ele era vizinho da família da vítima.



A recém-nascida, que não teve o nome divulgado, foi encontrada morta em uma cacimba na noite dessa segunda-feira, 31. A bebê havia desaparecido em um breve instante que a mãe saiu para pedir açúcar à vizinha. Ao constatar que a criança havia desaparecido, os familiares dela começaram a procurá-la, tendo a encontrado na cacimba, que fica a poucos metros da residência.

A bebê chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal, mas não resistiu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha sinais de afogamento.



Em entrevista ao portal O Sobralense, o delegado responsável pelo caso, Herbert Ponte e Silva, detalhou a forma como o crime teria ocorrido. “A casa onde a criança estava deitada na rede, (se) 10 metros (de distância para a casa do suspeito) dá muito”, disse o delegado.

“Então, essa mãe chegou lá, bateu na porta, era por volta de 18 horas, a vizinha atendeu e ela pediu um pouquinho de açúcar. (...) E foi lá dentro, conversou com ela um pouquinho, disse que estava precisando de açúcar, ela foi lá, trouxe uma porção de açúcar e entregou à mãe. Então, acredito que nesse intervalo de tempo, deve ter sido, estourando, 10 minutos ou 15 minutos se muito (o crime deva ter ocorrido)”.



Após o corpo da bebê ser encontrada, surgiu a versão de que o autor do crime poderia ser um homem a quem se atribui estupros na região. A Polícia Civil, entretanto, descartou o envolvimento dele, assim como não vislumbrou, pela parcial da necrópsia, marcas de abuso sexual ou outras lesões no corpo da recém-nascida.



Antônio foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e deve ser submetido a uma audiência de custódia nessa quarta-feira, 2.A Delegacia Municipal de Coreaú, município vizinho a Alcântaras, continua investigando o caso para identificar se outras pessoas participaram do assassinato.



Recém-nascida foi a mais jovem vítima de homicídio no Ceará neste ano

A bebê morta nessa segunda-feira em Alcântaras foi a mais jovem vítima de homicídio no Ceará neste ano. Até então, duas crianças haviam sido mortas no Estado: uma menina de quatro anos, assassinada em 17 de fevereiro em Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe); e uma menina de cinco anos assassinada em 6 de maio no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

Como O POVO mostrou em abril último, 106 crianças menores de 12 anos foram mortas no Ceará desde 2013. Ao todo, foram 16 mortes de bebês sem um ano completo. O mais recente caso havia ocorrido em 20 de agosto de 2022 no bairro Pici. Abraão Lucca da Silva Costa, de nove meses, foi morto vítima de uma bala perdida.

Conforme a Polícia Civil, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) buscavam matar um rival e os disparos efetuados atingiram Abraão Lucca. Quatro pessoas foram denunciadas pelo crime.