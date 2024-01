Funcionário do Metrô de Fortaleza é sepultado nesta quinta, 28

Ivo Andrade era corredor de rua e foi morto durante assalto, quando chegava ao local de trabalho. Ele trabalhava como bilheteiro na linha Oeste do Metrofor

O corpo de Ivo Andrade, de 40 anos, foi sepultado nesta quinta-feira, 28, em Pacatuba, no Cemitério Jardim do Éden. O funcionário da bilheteria de uma estação do Metrô de Fortaleza (Metrofor) foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na quarta-feira, 27, no bairro Conjunto Ceará, na Capital.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a família de Ivo Andrade, de 40 anos, abriu o armário dele e mostrou as dezenas de medalhas de corridas de rua que o rapaz participou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O vício do meu irmão era isso aqui. As medalhas dele, era um cara que só corria, trabalhava, e no fim de semana ia correr a meia-maratona dele. Dói demais", lamentou o familiar.