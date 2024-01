Cocaína dentro de equipamentos de cozinha é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal (PF) encontrou uma carga de cocaína escondida dentro de equipamentos de cozinha no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A apreensão da carga foi feita na tarde dessa terça-feira, 12.

Segundo o órgão, a droga estava guardada em tubos de metal, que foram soldados dentro de quatro fornos industriais. Para tornar o disfarce mais convincente, os criminosos também incluíram, no carregamento, panelas e utensílios de cozinha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante fiscalização de rotina no terminal de cargas, cães farejadores indicaram as caixas onde estava o material. Os policiais abriram as embalagens e precisaram quebrar a parte metálica dos fornos para chegar à droga. A cocaína foi identificada em testes iniciais com reagentes químicos.