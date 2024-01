Cinco armas e mais de 500 munições são apreendidas em bairro de Fortaleza

As armas encontradas em ação policial foram um revolver, uma pistola, dois fuzis e uma carabina. Além do armamaento, Polícia apreendeu quantidades de entorpecentes

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), as buscas foram iniciadas após a denúncia de uma ocorrência com armas de fogo, feita à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Cinco armas de fogo, mais de 500 munições e 230 gramas de crack foram apreendidas na tarde dessa segunda-feira, 11, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza . O material estava escondido em uma residência do bairro, onde ainda foram encontradas três balanças de precisão. Não houve prisões.

Dentro da casa foram encontrados:

- Um revólver

- Uma pistola com mira laser

- Dois fuzis calibre 556

- Uma carabina .40

- 290 munições de fuzil calibre 556

- 130 munições calibre .40

- 75 munições calibre .380

- 13 munições calibre 38

- 12 munições calibre 9 milímetros

- Seis munições calibre 357

- Três munições calibre 12

- Três balanças de precisão

- 230 g de crack

Todo o material apreendido foi levado para a delegacia do 33º Distrito Policial (33º DP), onde foram realizados os procedimentos necessários. As investigações para identificar a origem das armas e drogas, bem como os proprietários, seguirão a cargo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefones do 33° DP: (85) 3101 2512/ (85) 3101 2513