Jararaca é encontrada em parque infantil de Barbalha, no Cariri cearense

Espécie é causadora de quase 70% dos acidentes com cobras no País, destaca o Ministério da Saúde

Uma cobra da espécie Bothrops leucurus (jararaca malha-de-sapo) foi resgatada pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A serpente venenosa foi encontrada escondida em um parque infantil de um residencial no bairro Cidade Universitária, em Barbalha , na região do Cariri, a 501,8 km de Fortaleza. Resgate ocorreu no último domingo, 10.

Logo que a serpente venenosa foi capturada, ela foi encaminhada à ONG Biodiverse, parceira da PMCE, dedicada à reabilitação e à soltura de animais em seus habitats naturais.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o grupo das jararacas é o maior causador de acidentes com cobras no País, o que representa 69,3% das picadas registradas no Brasil em 2022.



O Instituto Butantan aponta que uma característica típica desta serpente é o seu "policromatismo". Isto significa que o padrão de cores varia de cobra para cobra, com tons marrons escuros ou claros, verdes, acinzentados ou amarelos. Além disso, ela possui desenhos em forma de ferradura na lateral do corpo com diferentes cores, geralmente mais escuros que o restante do corpo.



As fêmeas desta espécie são maiores que os machos. Elas alcançam cerca de 1,5 metro de comprimento, ao passo que eles podem chegar a até 1 metro em média.

A fim de evitar possíveis danos à população cearense, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) homologou algumas dicas de prevenção de busca e resgate de animais peçonhentos.

Mantenha distância e observe. Evite se aproximar ou interagir com o animal, pois isso pode causar estresse e comportamentos agressivos;



Contate o Corpo de Bombeiros ou o BPMA ao avistar um animal silvestre em uma situação de risco ou que possa representar perigo para a comunidade;



Evite alimentar animais silvestres, pois isso pode incentivar sua presença em áreas urbanas e pode levá-los a se aproximar de residências em busca de comida, causando conflitos e situações perigosas para ambas as partes;



Mantenha o ambiente seguro. Verifique se a sua residência possui aberturas e rachaduras que podem servir de acesso para animais silvestres, como cobras.

Mantenha portas e janelas bem fechadas, principalmente, em áreas próximas a terrenos baldios ou áreas verdes;



Conscientize a comunidade: incentive seus vizinhos a adotar práticas de prevenção e respeito aos animais, evitando assim atitudes que possam colocar em risco tanto os animais, como os moradores.

Serviço

Ao encontrar uma cobra, os cidadãos devem tratá-la como venenosa. Não devem capturá-la ou se aproximar deste animal. A primeira atitude a se fazer é chamar os órgãos responsáveis, seja o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar, que acionará o BPMA, onde os profissionais irão até o local e realizará de forma segura do réptil. Com isso, a pessoa evitará sofrer um grave ou letal acidente.