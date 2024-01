Ceará tem redução de 16,4% no número de roubos no último mês de novembro

Repórter do caderno de Cidades

Diminuição também é registrada no acumulado de janeiro a novembro

O Ceará registrou uma redução no número de roubos no último mês de novembro. No mês passado, foram 3.306 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), uma diminuição de 16,4% em relação aos 3.954 casos de novembro de 2022. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A redução foi registrada em todas as quatro regiões nas quais o Estado é dividido pela SSPDS. Em Fortaleza, o decréscimo foi de 18,8%; enquanto em novembro de 2022, houve 2.767 roubos, em novembro de 2023, esse número foi de 2.247.



Nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em novembro último, foram registrados 543 roubos, uma diminuição de 8,6% em relação a novembro de 2022, quando 594 casos foram computados pela SSPDS.