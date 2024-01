PMCE apreende fuzil, cocaína, espingardas e mais de 400 munições em bairro de Fortaleza

Parte do material estava enterrado

Policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Comando de Policiamento de Choque apreenderam um fuzil, 7,8 quilos de cocaína, três espingardas, 421 munições e duas prensas no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na segunda-feira, 11.

A equipe recebeu informações de que uma casa na rua Frei Teodoro era usada para esconder armas de fogo e drogas. Os PMs foram até o local e verificaram, pela janela, uma prensa hidráulica.

Dentro da casa, os policiais encontraram 313 munições intactas de calibre 762, 77 munições intactas de calibre 556, 31 munições intactas de calibre 12, um fuzil calibre 762, três espingardas calibre 12, um acessório de pistola, uma mira laser, dois carregadores de fuzil calibre 556, sete carregadores de fuzil calibre .762, balanças de precisão, uma identidade, uma fotografia e dois rolos de plástico filme.