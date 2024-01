Fuzil 762 e três espingardas são apreendidos no bairro José Walter

Um fuzil calibre .762 foi apreendido na tarde desta segunda-feira, 11, no bairro José Walter , em Fortaleza . Na mesma ação, realizada por policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam), também foram apreendidas três espingardas .12, além de munições de calibres .762, .556 e .12.

De janeiro a novembro deste ano, 5.878 armas foram apreendidas neste ano no Estado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No mesmo período do ano passado, 5.760 armas foram apreendidas — 2% a menos que neste ano.