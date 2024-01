5 dicas para tornar o fim de ano mais agradável para os cachorros

Veja como manter os animais saudáveis e seguros durantes as festas

Com o fim de ano, chega o planejamento para as celebrações em família que, apesar de muitos esquecerem, deve incluir os cachorros. Isso porque, nesta época, os pets costumam ficar mais assustados com o aumento de circulação de pessoas em casa, música alta e barulho dos fogos de artifício. Assim, isso tudo requer mais atenção dos tutores.

Por isso, Camila Costanza, sócia-diretora da Dipetti (empresa de mordedores naturais para cães), e a veterinária Dra. Fernanda Binati elencam 5 dicas para garantir a saúde mental e física dos cachorros nesta época do ano. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Compre roedores

Um dos instintos dos cães é roer. Isso ajuda a manter seus dentes saudáveis, alivia o estresse e mantém seu cérebro ativo. No entanto, é fundamental oferecer ao seu pet opções seguras e saudáveis. Oferecer mordedores naturais ao seu cão não apenas satisfaz suas necessidades instintivas, mas também o mantém entretido e evita que ele direcione sua mastigação para objetos inapropriados, como móveis ou sapatos.