Autora cearense lança romance sobre vivência PCD na universidade

Dani tem paralisia cerebral e revela que, para conseguir se formar, enfrentou obstáculos dentro e fora da sala de aula. No livro, ela apresenta uma professora que a discriminava por sua condição física. Em meio aos impasses da vida acadêmica enquanto uma pessoa com deficiência, ela retrata a paixão pelo melhor amigo recém solteiro e o alívio dos problemas a partir da escrita .

“Ao resolver escrever um livro, queria fazer uma autobiografia, mas, nas primeiras páginas percebi que não poderia contar todas as minhas experiências sem ser processada. Então, criei a Daniele Santos, ou simplesmente Dani, que está prestes a realizar seu maior sonho : formar-se no curso de Letras. O que ela não sabe é que esse último semestre na universidade vai ser diferente de todos os outros”, conta a autora.

A escritora cearense Dani Cardoso lança nesta quinta-feira, 21, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o livro “Diário de uma jovem cadeirante” na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), a partir das 18 horas. Baseado em suas vivência como estudante no curso de Letras na Universidade Estadual do Ceará (Uece), o lançamento será seguido de debate sobre inclusão.

Impacto na comunidade PCD

Após três anos na elaboração do livro, Dani se diz orgulhosa do trabalho e com a certeza do impacto da obra para a comunidade PCD. “Meu maior sonho sendo realizado. Orgulho do meu trabalho e de onde cheguei. Conscientizar e motivar as pessoas, essas são as grandes importâncias e responsabilidade que tenho e aumentaram ainda mais com o livro”, comenta.

A autora ainda defende que a obra constrói uma narrativa para a auto aceitação e quebra de estereótipos. Para ela, a condição física é apenas um dos atributos de uma pessoa, e não sua totalidade. “Agora, eu sou referência e sei o peso que tem a minha história, que agora também está no campo da literatura. Tento acolher todas as dúvidas e continuar mostrando que a deficiência não limita, é só uma característica minha. Jovens e pessoas com deficiência principalmente, precisam se aceitar e ter amor próprio mais do que os outros”, defende.

Dani Cardoso, 29, é formada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), revisora de textos e escritora correspondente do O POVO. A linguista e comunicadora já foi roteirista do podcast “Eu Não Mordo”, da Rede Cuca.

Lançamento “Diário e uma jovem cadeirante”

Onde : Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil, Fortaleza)



: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil, Fortaleza) Quando : quinta-feira, 21, às 18 horas

: quinta-feira, 21, às 18 horas Preço do livro: R$35

R$35 Mais informações: @blogdanicardoso

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui