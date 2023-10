Nasa vai transmitir o eclipse solar anular com imagens gravadas pelo IFCE de Juazeiro do Norte

Cobertura será feita em um esforço conjunto, com equipamentos e equipes do instituto e também da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Na ocasião, pesquisadores vão utilizar um telescópio acoplado à câmera e filtro solar específico, que permita a observação de uma forma segura.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai capturar as imagens do eclipse solar que ocorrerá neste sábado, 14, direto de Juazeiro do Norte , um dos locais mais favoráveis para acompanhar o fenômeno. Material será utilizado pela Nasa, que deve transmitir evento para o mundo.

Imagens serão disponibilizadas para a agência Time and Date. É por meio dela que a Nasa deve pegar o conteúdo para fazer uma transmissão ao vivo do eclipse, disponibilizando capturas mundialmente.

O IFCE também vai enviar as gravações para o Observatório Nacional. Órgão, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), vai reunir as imagens capturadas em todo Brasil e transmitir ao vivo pelo YouTube, o que vai permitir que as pessoas acompanhem o "eclipse de forma remota e sem riscos".



Conforme Wilami Teixeira, coordenador do Núcleo de Astronomia do IFCE-campus Juazeiro, que coordena o grupo que fará a captura das imagens, só será possivél "registrar outro eclipse dessa magnitude" no Ceará em 2045. Pesquisadores de todo o País vão realizar o registro do fenômeno.



"A colaboração de pesquisadores de todo Brasil, principalmente das regiões onde haverá a anularidade completa vai permitir gerar imagens e registrar um evento astronômico tão raro. Essa colaboração é importante pois mesmo que em alguma região esteja em condições meteorológicas desfavoráveis no horário do eclipse, o fenômeno poderá ser captado por outros grupos da parceria", pontua ainda.

Transmissão do eclipse:

Onde: Canal do Observatório Nacional no Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=SoS0tV61z9Y )