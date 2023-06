Mutirão: 206 pessoas trans e travestis recebem certidões de nascimento retificadas

Em segunda edição de mutirão para retificação de nome e gênero promovido pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), 206 pessoas trans e travestis vão receber novas certidões de nascimento na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, em evento simultâneo em Fortaleza, Crato e Sobral.

As pessoas que vão receber o documento realizaram a inscrição e processo de retificação online, com anexação dos documentos necessários, por meio do mutirão "Transforma", que aconteceu pela primeira vez no ano passado, quando 172 certidões foram entregues.

Neste ano, 206 pessoas devem receber novas certidões em Fortaleza, 157 delas em Fortaleza. Já na região Norte do estado, 17 pessoas serão contempladas e, no Cariri, 32 pessoas vão receber o documento.

Com as pessoas que receberão a certidão de nascimento nesta sexta-feira, a DPCE atinge mais de mil pessoas atendidas para retificação de nome e gênero, neste ano.

Além da entrega, agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) vão estar no momento, por meio de parceria com a DPCE, para que os participantes do mutirão possam dar entrada na emissão de Registro Geral (RG) retificado.

Para aqueles que não puderam participar do Transforma pois precisam entrar com ação judicial para a retificação, como pessoas não binárias e adolescentes, defensores estarão disponíveis para o atendimento durante o mutirão.

Na Capital, o evento também vai contar com uma palestra da ativista Thabatta Pimenta, primeira travesti eleita vereadora no Rio Grande do Norte.



Serviço

Fortaleza - Sede da Defensoria (avenida Pinto Bandeira, nº 1.111, no bairro Luciano Cavalcante)

Início da cerimônia: 9 horas

Palestra de Thabatta Pimenta: 11 horas

Entrega das certidões: 12 horas

Sobral - Sede da Defensoria (avenida Monsenhor Aloísio Pinto, nº 1.200, no bairro Dom Expedito)

Início: 9 horas

Crato - Centro Cultural do Cariri (avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, nº 1, nas Batateiras)

Início: 9 horas