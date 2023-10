Segunda etapa das obras do Parque Rachel de Queiroz será entregue em fevereiro de 2024 Estão sendo executadas intervenções nos trechos 3 e 4 do projeto do Parque, localizados no entorno da Lagoa do São Gerardo, Praça da Mãe Rainha e Polo de Lazer da Sargento Hermínio. Os serviços correspondem a construção de calçadas, com nova pavimentação, serviços de drenagem, novos bancos e vias internas, além de ciclovias e reformas de equipamentos existentes 17:48 | 30/10/2023 Autor Mirla Nobre Mirla Nobre Repórter-trainee Ver perfil do autor Tipo Notícia

A Seinf garante que ainda haverá a construção de vias internas e a reforma dos equipamentos do local, como o anfiteatro, quadras e Areninha. Em entrevista ao O POVO, o titular da pasta, Samuel Dias, detalhou as ações e destacou a construção de uma Escola Areninha no Polo. O projeto pretende beneficiar 320 alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, oferecendo reforço de disciplinas e atividades no contraturno escolar. “A gente tem praças, áreas de lazer de parque infantil, ciclovias, uma via interligando os dois lados da lagoa, que antes não existia, e que integra o Polo da Sargento Hermínio com o entorno da lagoa. Também estamos implantando vias de acesso local e arborização. Temos uma novidade, que é a Escola Areninha, que vai trazer mais movimento e vida à região do Polo de Lazer”, comenta Samuel. Ainda segundo Samuel, ações de requalificação impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas do entorno, visto que garante o uso dos locais com segurança, além de promover a proteção dos recursos hídricos localizados nas áreas. “São pontos que eram utilizados como ponto de entulho e descarte irregular de lixo, sendo substituído por um parque que dá opções de lazer e encontros em áreas de menor IDH, que tem poucas opções de lazer”, destaca o secretário. As obras da segunda etapa do parque tem investimento de R$ 11 milhões e apoio financeiro do Banco Mundial (Bird). As ações de requalificação do projeto Parque Rachel de Queiroz foram iniciadas em 2020 e a primeira etapa das intervenções foi entregue em fevereiro do ano passado e contou com recurso de R$ 20 milhões. Inicialmente, os serviços foram realizados nos trechos 1, 2, 5 e 6 do projeto. A secretária executiva da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Juliana Brauner, informou ao O POVO que o projeto prevê 19 trechos. “Hoje, em previsão de conclusão, a gente tem até o trecho seis”, disse. Ainda segundo Juliana, à medida que as etapas forem sendo concluídas e entregues, demais trechos serão incluídos nas outras fases do projeto. A expectativa, segundo Juliana, é que a população usufrua dos locais, assim como foi feito nos trechos iniciais que receberam os serviços de requalificação no Parque Rachel de Queiroz.

O projeto do Parque Rachel de Queiroz é a segunda maior área verde e urbana do Estado, com 203 hectares. O projeto faz parte do programa Fortaleza Cidade Sustentável, conduzido pela Seuma. A secretária-executiva da Seuma frisa que o espaço antes era um local de degradação ambiental. “Antes da implantação do parque, o local era um terreno baldio usado para depósito de lixo”, comenta. A pasta também informou que, por meio do projeto, foi feito o plantio de mais de 2.400 plantas. “Beneficiou toda a sociedade e permitiu integração das classes sociais” Morador do bairro Presidente Kennedy há 20 anos, o recepcionista Francinaldo Silva, 51, diz que observou a “integração de classes sociais” após a implantação do Parque Rachel de Queiroz. “Hoje é um diferencial. Antes, não existia esse local de lazer e as pessoas não tinham esse contato. E hoje todos estão juntos, seja pela escolinha de vôlei, futebol. Tem um avanço no quesito de melhoria do próprio ser humano”, comenta.