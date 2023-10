Obras de reestruturação da Ponte dos Ingleses são iniciadas, com previsão de entrega em 2024

Piso de concreto começou a ser instalado em substituição ao de madeira. As outras obras de requalificação da região devem ser entregues no mesmo período, conforme a Prefeitura de Fortaleza

A mudança do piso, que agora será de concreto, é a principal mudança. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), eles optaram pelo material por causa da alta durabilidade e resistência em relação ao piso antigo.

A primeira fase das obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses , localizada na Praia de Iracema, em Fortaleza, começou na manhã desta segunda-feira, 18, com a instalação de pisos de concreto , que antes eram de madeira. O projeto tem orçamento de R$ 8 milhões e deve ser concluído, integralmente, no segundo semestre de 2024 . As outras obras de requalificação da região devem ser entregues no mesmo período.

“O projeto da ponte é tombado. Então, o que vai ser feito aqui é uma reprodução exata do que tinha antes, com alguns ajustes, como o piso. Era de madeira [e era] uma das fragilidades do projeto. Causava insegurança e não aguentou uma onda que bateu aqui [em 2018]”, explica Samuel Dias, secretário de Infraestrutura. “Vai ficar muito mais resistente.”

A primeira fase, de acordo com Samuel, deve ser concluída até janeiro de 2024. Para começar a segunda etapa, focada na parte da urbanização, a Seinf precisará fazer uma licitação. Mas, segundo o secretário, isso não deve atrasar o prazo de entrega. “Os cronogramas estão casados. Estão encadeados.”

Na fase de urbanização, devem ser instalados quiosques, postes de iluminação, tablado de pôr do sol e demais características originais da ponte, que serão mantidas.

“É importante dizer que não é apenas a Ponte dos Ingleses”, ressalta o secretário. “Ele é um dos elementos que configuram essa grande revitalização que a Prefeitura está fazendo na Praia de Iracema. Desde o espigão da Rui Barbosa, o aterrão, o aterrinho etc.”

Conexão com o Poço da Draga

De acordo com a Seinf, os moradores do Poço da Draga eram isolados do resto da Praia de Iracema devido ao Acquário. “Ainda no final de 2021, nós fizemos um acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra), que detém a obra, e acordamos de afastar [um trecho] do Acquário e recuperamos essa área pública para o uso das pessoas”, explica.

Para resolver a situação, a Prefeitura de Fortaleza criou um calçadão, com cerca de 300 metros, que liga a comunidade ao resto da praia. Um muro foi construído ao lado da via para separar as obras do Acquário dos transeuntes.