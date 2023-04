Parque Rachel de Queiroz vence prêmio internacional de Obra do Ano

Prêmio de arquitetura destacou inovação com as lagoas implantadas no parque

O projeto arquitetônico do Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza, venceu o prêmio Obra do Ano 2023, promovido pela plataforma ArchDaily há sete edições. A premiação reuniu 15 obras de países lusófonos e escolheu o vencedor por votação popular. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 4.

Além do parque, com projeto desenvolvido pelo grupo Architectus S/S, o segundo lugar ficou para o projeto da Arena Castanheiras, em Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, e o terceiro lugar foi do projeto de reabilitação do antigo Teatro Jordão e Garagem Avenida, em Guimarães, Portugal.

A principal característica do parque que chamou atenção foi a técnica das wetlands, lagoas espalhadas pela área do local. Os dispositivos funcionam como uma barreira para filtrar a poluição da água do Riacho Cachoeirinha, que passa pelo parque, bem como solucionaram o problema de alagamentos da região.

Entregue há um ano, o local passou a ser frequentado pela população do bairro Presidente Kennedy de forma intensa. Com opções de lazer e amplo espaço para atividades físicas, o projeto transformou o terreno que antes era utilizado apenas para descarte irregular de lixo.



Outros trechos do parque ainda estão em obras e devem ser entregues, segundo a Prefeitura de Fortaleza, até dezembro de 2023.

