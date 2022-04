Reinaugurado recentemente, Parque Rachel de Queiroz tem lixeiras furtadas e quebradas

Reinaugurado há pouco mais de um mês, o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, teve parte de suas lixeiras furtadas ou quebradas nos últimos dias. Com menos opções para o descarte dos resíduos, não é difícil encontrar lixo espalhado pelo chão no local. O espaço foi reaberto ao público oficialmente no dia 16 de fevereiro deste ano, após passar por obras de requalificação.



Na data em que a obra foi entregue, havia 26 conjuntos de lixeiras seletivas e outras 27 lixeiras de concreto espalhados pelo local. Nesta segunda-feira, 4, durante visita ao parque, O POVO constatou que a maioria dos pontos de descarte já não contavam mais com lixeiras instaladas. O problema atinge principalmente as lixeiras seletivas, que são feitas de plástico.



A vendedora Roseane Medeiros, que vai ao parque diariamente para comercializar salgados e sucos, afirma que nem mesmo os equipamentos de concreto estão escapando das ações de vandalismo. “Semana passada teve uma [lixeira] de concreto que amanheceu toda quebrada, tá um caso sério. Aí o pessoal fica sem ter onde colocar o lixo e acaba jogando no chão mesmo. Eu trago uma [lixeira] de casa para os meus clientes jogarem [o lixo] aqui”, relata.



População não cuida

O eletricista Anderson Sousa, que foi ao parque pela primeira vez com a família na tarde desta segunda-feira, disse ter ficado surpreso com a quantidade de lixo espalhada pelas áreas de convivência, principalmente no gramado. Para ele, mais do que cobrar ação do Poder Público, é necessário que os frequentadores e as pessoas das comunidades no entorno estejam dispostas a manter o espaço conservado diariamente.

“Aqui está um negócio tão bacana comparado ao que era antes, que só tinha mato, praticamente. Mas a população não tem esse senso de cuidado, infelizmente. Quem mais é para preservar esse espaço são as próprias pessoas, porque é uma coisa que beneficia todas as regiões aqui circunvizinhas. Como isso não acontece, acho que a Prefeitura deveria pensar em soluções, o que não pode é ficar desse jeito”, comentou.



Na visão do jornalista Alan Dourado, que vai ao parque todos os fins de tarde para caminhar com seu cachorro, a solução do problema não é tão simples e passa diretamente pelo reforço do efetivo policial no local. “Infelizmente essa é uma questão de falta de educação que só se resolve a longo prazo. De forma imediata, precisa de repressão, não há outra alternativa. Vejo que há policiamento, mas eles ficam mais em um ponto fixo, e o perímetro aqui é grande, precisa de mais agentes”, opina.



O frequentador ainda observa que há necessidade de manutenção nas nove lagoas do parque. Isso porque, com a falta das lixeiras, parte dos resíduos que são descartados no chão vão diretamente para as águas, que ficam poluídas e impróprias para a reprodução de peixes, por exemplo. “Lembro que tinham soltado vários alevinos em dois lagos daqui, e tava dando [reproduzindo] muito peixe. Só que, como não tem manutenção, os aguapés cresceram muito e todos os peixes morreram por falta de oxigenação”, afirmou.

"Vaquinha" para coleta de lixo

Além do furto das lixeiras, o vendedor Danilo Araújo, que comercializa bijuterias artesanais no parque, diz que o local não conta com coleta de resíduos. “Estou aqui vendendo há quase dois meses, e nunca vi nenhum funcionário da Prefeitura recolher lixo dentro do parque. Geralmente essa limpeza acontece só no entorno, porque aqui dentro somos nós quem organizamos a coleta”, disse.



Segundo ele, com a falta da coleta, os próprios vendedores que trabalham no parque organizaram uma espécie de "vaquinha" para custear a contratação do serviço por conta própria. “A gente se reúne, faz uma cota e paga a uma pessoa para limpar. Se a gente não fizer isso, nós que vamos sair prejudicados, porque vamos trabalhar na sujeira e isso afasta os clientes”, acrescentou o vendedor.

Respostas

Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (SCSP) afirmou que as lixeiras quebradas no Parque Rachel de Queiroz foram alvo de atos de vandalismo e que novas equipamentos para descarte de resíduos serão solicitadas para o local. Já sobre o lixo acumulado nas áreas de convivência do parque, a Secretaria pontuou que os detritos foram descartados de forma irregular e disse que haverá uma ação para recolher os resíduos ainda nesta semana.

A SCSP afirmou que, ao contrário do que disseram os comerciantes que trabalham no parque, a gestão municipal realiza a limpeza frequente no espaço. "O cidadão também pode realizar solicitações de limpeza por meio da Central 156, por telefone e aplicativo, ou ainda na sede da Regional 3, localizada na Avenida Jovita Feitosa, 1264, no bairro Parquelândia", finaliza a nota.

O POVO também procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e questionou a pasta sobre o pedido de aumento do efetivo policial no parque, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

