Praia de Iracema: Prefeitura promete entregar requalificação em setembro de 2024

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), assinou na manhã desta sexta-feira, 31, a ordem de serviço para o início das obras de requalificação da Praia de Iracema, em Fortaleza. Entre as intervenções, estão mudanças no calçadão, novo paisagismo, implementação de uma ciclovia e uma plataforma para salto no mar no espigão do Poço da Draga. As obras devem ser entregues em 18 meses, no caso, em setembro de 2024, próximo ao período eleitoral.

Segundo o prefeito Sarto, a requalificação foi pensada em conjunto com os moradores e trabalhadores da região que, segundo ele, participaram de reuniões com a Prefeitura. Uma das novas estruturas — uma areninha — teria sido demandada pela própria comunidade local.

“[A Prefeitura] apresentou [para a população local] um modelo que foi criticado, alterado, melhorado e terminou-se por optar por esse modelo que atende à demanda da galera do Poço da Draga, dos empreendedores, dos restaurantes, bares, dos hotéis, das pousadas, de quem vive a Praia de Iracema”, explicou Sarto.

Uma fonte que preferiu não se identificar, no entanto, trabalha em uma barraca na Beira Mar há cerca de cinco anos e disse que não chegou a participar de nenhuma dessas reuniões. “Só se forem alguns participantes selecionados, porque a gente mesmo…”, diz.

O trabalhador ainda explica que, para ele, o projeto de requalificação “acaba prejudicando porque a gente vai ficar um pouco parado, querendo ou não, e a Prefeitura, até então, não disse nada se seria entregue alguma coisa para a gente, se seria dada alguma ajuda”.



Requalificação da Praia de Iracema: “Vai captar muitos mais investidores aqui na região”, diz Sarto

As obras da requalificação da Praia de Iracema começam na primeira segunda-feira de abril, dia 3, e são divididas em três frentes. O projeto conta com um investimento de R$ 26,1 milhões, e parte desse valor é oriundo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf).

Entre as intervenções, está a criação de novos passeios no calçadão da praia, de mini praças, caramanchões, ciclovia, nova iluminação em LED e um novo projeto de paisagismo que, segundo a Prefeitura, tem o objetivo de tornar o clima mais ameno, proporcionando "mais sombras para a região".

“Nós criamos um projeto de paisagismo específico para essa área aqui da praia, utilizando espécies nativas e outras que se adaptam bem a esse tipo de ambiente”, explica Samuel Dias, Secretário de Infraestrutura.

Ele adiciona que “a ideia é manter um certo padrão de espécies e de colocação para a gente ter áreas de sombra, para a gente sombrear a ciclovia, por exemplo”.

A Prefeitura também planeja criar áreas de convivência no Aterro da Praia de Iracema. “A gente pretende colocar nessas área bolsões de vegetação que permitam que as pessoas possam frequentar essa área embaixo dessas árvores e dessa vegetação”, diz o secretário.

Para o prefeito, o projeto também possibilitará o desenvolvimento de novas vagas de emprego na região. “Essa mudança radical de proposta urbanística e paisagística vai captar muitos mais investidores aqui na região.”



