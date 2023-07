Moradores cobram requalificação da Praça Gustavo Barroso, no bairro Jacarecanga

Os moradores do entorno da praça Gustavo Barroso, em frente à Escola Estadual Liceu do Ceará, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, cobram a requalificação do equipamento. O local apresenta problemas de depredação de bancos e estruturas, pichações, lixo acumulado, falta de manutenção da vegetação e presença de mendicância.

Diante do problema, a população que reside próximo à praça, conhecida popularmente como “Praça do Liceu”, inaugurada há 83 anos, destaca que o cenário aumenta a sensação de insegurança.

De acordo com a estudante e empresária Laís de Sá, 26, que, diariamente, precisa atravessar a praça para pegar transporte público e ir ao trabalho, o cenário que encontra é preocupante.

“Atualmente, diversas pessoas em situação de rua moram no local e acabam fazendo suas necessidades na pracinha. No período da noite, ainda é bem mais complexo porque falta iluminação pública e há pouca movimentação”, relata.

Moradora do bairro há mais de 20 anos, mas que não quis se identificar, informa que a insegurança aumenta devido às ações de depredação do equipamento.

“Tem um pessoal que vem aqui pichar. Já cheguei a presenciar quem quebra as coisas. A gente não denuncia porque tem medo. Não atravesso a pracinha nem de dia e nem de noite”, pontua a aposentada quanto a insegurança do local.

Próxima ao Centro de Fortaleza, a praça foi um dos principais pontos de encontro de pessoas no bairro Jacarecanga, desde de estudantes da Escola Liceu do Ceará a moradores da região. À noite, o local também reúne a comercialização de comidas, apesar dos problemas relatados.

Secretaria diz que obras no local foram iniciadas

Em nota, enviada ao O POVO, nesta quinta-feira, 20, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que iniciou, nesta semana, a mobilização para a requalificação do local.

"Nesta semana, os contêineres estão sendo deslocados para o canteiro de obras e, até a próxima segunda-feira (24/07), estarão montados para que os serviços de requalificação sejam iniciados", disse. A obra, segundo a pasta, deve ser concluída no primeiro semestre de 2024.

“O novo projeto urbanístico da praça contempla melhorias no piso, com itens de acessibilidade, recuperação das quadras e bancos, além da manutenção da iluminação, dos aparelhos da academia ao ar livre e do parquinho infantil”, detalhou a secretaria.

A Prefeitura de Fortaleza informou que, neste ano, dez obras de requalificação de praças da Capital foram entregues.

Veja a lista das praças

Praça das Mangueiras, no bairro Jangurussu;

Praça da Esperança, no bairro José Walter;

Praça Salviano Felipe do Carmo, no Residencial Miguel Arraes, no bairro Siqueira;

Praça do Conde, no bairro Bonsucesso;

Praça Leirice Porto, no bairro Paupina;

Praça Maria Luci da Costa, no bairro Bom Futuro;

Praça Luiza Fortunato de Sousa, no bairro Sapiranga;

Praça Francisco Rodrigues Sancho, no bairro Cocó;

Praça Vereador Abel Pinto, no bairro Demócrito Rocha;

Praça Largo da Lagoa Redonda.

Somadas às obras anteriores, são 100 praças reformadas nos últimos três anos. Conforme a gestão municipal, as intervenções são realizadas de acordo com solicitações de moradores das 12 regionais de Fortaleza.

O pacote de investimentos para requalificação dos equipamentos é de mais de R$ 50 milhões do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), até 2024.

Reforço na segurança

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, em nota, ao O POVO, nessa quarta-feira, 19, que o patrulhamento no centro de Fortaleza, área que cobre a praça Gustavo Barroso, é realizado pelo Policiamento Ostensivo Geral (POG), Policiamento a pé, Força Tática (FT), Motopatrulhamento e Ciclopatrulhamento do 5º Batalhão Policial Militar (5ºBPM).

Além disso, as atividades contam com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que intensificam a segurança nos locais e horários de maior necessidade.

A PMCE informou que, diante do relato dos moradores, as rondas e ações de segurança serão intensificadas na localidade.

O órgão ressaltou que também é necessário que a população denuncie qualquer situação de insegurança pelo número 190, além do registro de boletim de ocorrência junto a uma Delegacia da Polícia Civil “sempre que um cidadão for vítima de algum crime”.

Problema acontece em demais praças do Centro

O cenário da falta de requalificação das praças não é incomum. Além da praça do Liceu, as praças do Ferreira, Capistrano de Abreu e Clóvis Beviláqua, localizadas no Centro de Fortaleza, apresentaram, no início de julho, em publicação do O POVO, problemas de acúmulo de lixo, piso acidentado e equipamentos quebrados, desativados ou inexistentes.

Na Praça Capistrano de Abreu, os buracos são um dos principais problemas. Eles tomam quase todo o chão, dificultando o trânsito de pessoas no local. Na praça Clóvis Beviláqua, o lixo, buracos no chão e postos desativados da Guarda Municipal e Polícia Militar são alguns dos aspectos percebidos no local neste mês.

Na época, a Seger informou que Praça do Ferreira recebe manutenções periódicas de acordo com a necessidade. Enquanto a Praça Capistrano de Abreu, a pasta informou que foi feito um levantamento de ações para a melhoria do equipamento. O projeto de reforma ainda deve ser elaborado.

Por sua vez, na praça e Clóvis Beviláqua, a pasta da Gestão Regional disse que um projeto para a reforma da praça vem sendo orçado. Entre as melhorias previstas estão melhorias na acessibilidade e a manutenção do piso, academia ao ar livre e parquinho infantil.

