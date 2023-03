10 anos do papa Francisco à frente da Igreja Católica: seminário debaterá pontificado

Nesta segunda-feira, 13, completam dez anos do fim do conclave que elegeu o argentino Jorge Mario Bergoglio como o novo papa, após a renúncia de Bento XVI. E para comemorar os dez anos de pontificado de Francisco, a Arquidiocese de Fortaleza realiza um seminário onde será apresentado um balanço do tempo de serviço do pontífice.

O evento, que acontece nos dias 11 e 13 de março, será realizado em dois lugares: no sábado, 11, na Paróquia do Cristo Rei, no bairro Aldeota, e na segunda-feira, 13, na Faculdade Católica de Fortaleza, no Centro. O padre Ermanno Allegri explica que quando completaram cinco anos do pontificado de Francisco, outro seminário como este foi realizado.

Neste sábado, 11, primeiro dia do seminário, serão apresentadas três pastorais sociais que realizam atividades específicas em alguns setores da sociedade, em particular os migrantes, a pastoral carcerária e a pastoral que trabalha com as pessoas em situação de rua. Já na segunda-feira, 13, será apresentado o significado de uma igreja comprometida em ser presente na realidade do mundo

“A finalidade é aproveitar uma data como essa, dez anos de pontificado, para debater um pouco as propostas que o papa Francisco trouxe para a Igreja e para o mundo. O seminário com esse debate tem o objetivo de ampliar o interesse dessas categorias também dentro da Igreja, assim como prega o santo padre”, explica o sacerdote.



Ele ressalta ainda que Francisco foi um divisor de águas pela sua forma de incluir a todos em seus discursos sobre os desígnios de Cristo, até mesmo, categorias mais esquecidas que não possuem visibilidade foram colocadas no centro de debates. Além das conversas temáticas, durante o Seminário será comentado também o que se espera para o futuro do pontificado de Francisco.

Dez anos de Pontificado

O argentino Jorge Mario Bergoglio assumiu o comando da Igreja de Roma após a renúncia de Bento XVI em fevereiro do mesmo ano por questões de saúde. Sendo o primeiro papa com o nome de Francisco, é o 266º papa da Igreja Católica Romana e atual Chefe de Estado do Vaticano.

Eleito em 13 de março de 2013, ele é sul americano e não europeu a ser eleito papa desde Gregório III. Também é o primeiro jesuíta a ser eleito para o cargo. Francisco, com 86 anos, tem como lema de seu papado “Olhou-o com misericórdia e o escolheu”.



Serviço



Seminário de balanço dos 10 anos de pontificado do papa Francisco

Primeiro dia

Tema: Papa Francisco, uma igreja nas ‘periferias geográficas e existenciais’ na nossa arquidiocese

Data: 11.03

Horário: das 8h30min às 11h30min

Local: Paróquia do Cristo Rei - Rua Nogueira Acioly, 805, Aldeota



Segundo dia

Data: 13.03

Horário: 18h30min

Local: Faculdade Católica de Fortaleza - Rua Tenente Benévolo, 201, Centro



