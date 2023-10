Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja programação no Santuário de Fortaleza

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em todo o País nesta quinta-feira, 12 de outubro, será marcado em Fortaleza por programação especial realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Montese. Além da tradicional procissão, que percorre ruas próximas ao templo, também ocorrerão missas ao longo do dia, em homenagem à padroeira do Brasil.

Como parte da programação da "Novena e Festa da Padroeira 2023" do Santuário (av. Professor Gomes de Matos, nº 1921), evento que teve início no dia 2 deste mês, ainda ocorrerá a celebração da última noite de novena na noite desta quarta-feira, 11, às 18 horas. Já às 19 horas, será celebrada a Santa Missa, pelo padre Guedes.

Além da procissão, a data também vai ofertar missa aos fiéis em nove horários diferentes, que iniciam a partir das 6 horas e finalizam após às 18h30min. Já a procissão tem início às 17 horas, com a condução do padre Josieldo, saindo da rua Isaie Bóris, no bairro Montese, até a paróquia.