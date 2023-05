Arcebispo de Fortaleza anuncia que enviou carta de renúncia ao papa Francisco

Durante a missa em celebração ao aniversário de 75 anos do arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio, realizada nesta sexta-feira, 19, o sacerdote anunciou o envio da carta de renúncia do seu cargo ao papa Francisco. A confirmação ocorreu no momento da homilia (sermão), na Igreja do Seminário da Prainha, onde ele revelou estar esperando a resposta do papa.

O arcebispo já havia anunciado em fevereiro deste ano, no lançamento da Campanha da Fraternidade, que enviaria o documento. O abandono do cargo está previsto no regulamento do Direito Canônico, no qual os bispos, ao alcançarem os 75 anos de idade, devem enviar uma carta de renúncia ao papa.

No entanto, para ser validada, é necessária a aprovação do pontífice. Não há prazo para o anúncio da resposta. Portanto, o arcebispo pode continuar em sua função, caso seja a determinação de Francisco.



