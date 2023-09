Megaoperações de limpeza em Fortaleza vão ocorrer todo mês, diz Prefeitura

Megaoperação de Limpeza na avenida Perimetral, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 27 Crédito: FÁBIO LIMA

“A ideia é trazer uma beleza a mais para a cidade de Fortaleza, que já é uma cidade muito bonita. Uma cidade turística, agradável”, explica Teresa. “É [importante] que todo mundo colabore e contribua com essa limpeza, com a manutenção da limpeza na nossa cidade.” Ela ainda ressalta que, mesmo quando a operação não está acontecendo, os bairros recebem a devida atenção. De acordo com a coordenadora, todas as regionais são atendidas cotidianamente por equipes de limpeza. “Principalmente as avenidas principais. Elas sempre têm um planejamento de limpeza, e as ruas perpendiculares/paralelas [também] passam por um serviço de zeladoria.” Ana Valéria da Silva, 57, vive no bairro Henrique Jorge, um dos beneficiados pelo mutirão, e afirma que o local não enfrenta muitos problemas com acúmulo de lixo. “É bem tranquilo. O carro de lixo passa segunda, quarta e sexta, e a caçamba passa todo dia”, diz a doméstica. “O canteiro sempre fica limpinho. Fim de semana sempre fica limpinho.” Além das megaoperações e do cronograma de limpeza, a Prefeitura também informou estar realizando mutirões semanais de limpeza, às sextas-feiras. Ao todo, 34 edições já foram feitas. “A gente faz a escolha de uma área específica, dentro de uma regional determinada, e deslocamos uma equipe", diz a oordenadora da limpeza pública da Seger. Os locais são selecionados com base nas demandas do Canal 156. “Como a própria plataforma consegue realizar os filtros por regionais, nós conseguimos identificar quais são as regionais que precisam de uma maior atenção e nós fazemos um trabalho planejado. Quando é uma situação que precisa de um aparato maior, nós trabalhamos com a ideia do mutirão e serviços mais simples encaminhamos nossas equipes especiais, de limpeza ou os próprios garis”, continua a coordenadora.