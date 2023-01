Central 156: 730 mil atendimentos à população de Fortaleza foram feitos em 2022

Somente no mês de agosto, mais de 42 mil ligações foram registradas

Durante o ano de 2022, cerca de 730 mil atendimentos à população de Fortaleza foram realizado pela Central 156. No canal direto entre a gestão municipal e os cidadãos, fortalezenses podem fazer solicitações de informações gerais e de serviços, elogios e sugestões. O atendimento da Central 156 funciona 24 horas, e a ligação é gratuita.

A Central permite que moradores de Fortaleza registrem demandas do trânsito, transporte público, Bilhete Único, limpeza urbana, conservação de vias, iluminação pública, wifi público, fiscalizações (que envolvem a Agência de Fiscalização de Fortaleza - Agefis), vacinação, funcionamento e serviços do VetMóvel, dentre outras.

Do total de atendimentos realizados no ano passado, 397.106 geraram protocolos com demandas de informação, solicitação de serviços e registros de elogios, sugestões, reclamações e denúncias.

Parte das chamadas ainda dispensa o protocolo para facilitar o fluxo de atendimento e garantir agilização no serviço, como os pedidos de informação sobre vacinação e o programa Mais Infância.

O maior número de atendimentos foi realizado no mês de agosto, com mais de 42 mil ligações registradas, seguido dos meses de maio e junho, que passaram de 41 mil registros cada um.

Os atendimentos da Central 156 são realizados por cerca de 90 funcionários. Divididos em equipes, os colaboradores atuam entre os turnos da manhã, tarde, noite e madrugada.

