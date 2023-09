Funceme prevê chance de chuva na madrugada de quinta-feira, 28, em Fortaleza

As temperaturas podem variar de acordo com a localidade, podendo ir de 18° C próximo às serras durante as manhãs, até 38° C nas regiões do Cariri e Vale do Jaguaribe nos períodos da tarde. Na faixa litorânea, incluindo Fortaleza e região, as temperaturas devem se manter entre 26° C e 32° C.

A Fundação também prevê baixa umidade relativa do ar, a qual as mínimas podem variar entre 15% a 25% no Centro Sul do Estado, com os menores valores previstos para a região do Cariri, na próxima sexta-feira.