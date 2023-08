Megaoperação de limpeza é realizada na avenida Bernardo Manuel nesta quinta-feira, 17

A operação conta com ações de varrição, capina e roço pelos 7,5 km de uma das vias mais movimentadas da cidade

Nesta quinta-feira, 17, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) reforça os trabalhos de limpeza na avenida Bernardo Manuel, em Fortaleza. A operação conta com ações de varrição, capina e roço pelos 7,5 km de uma das vias mais movimentadas da Cidade, que corta os bairros Serrinha, Mondubim, Prefeito José Walter, Planalto Ayrton Senna, Itaperi, Dendê e Parque Dois Irmãos.

A ação conta com mais de 150 colaboradores, equipamentos e caçambas que atuarão nos serviços que serão realizados nos dois meios-fios e nos dois lados do canteiro central. As equipes terão o auxílio de caminhões caçamba da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), para recolher o material descartado irregularmente pela avenida.

Ferruccio Feitosa, titular da Seger, diz que a ação tem como objetivo oferecer mais qualidade de vida para a população de Fortaleza. “Nós faremos essa megaoperação de limpeza pelo menos uma vez por mês em uma via importante da cidade de Fortaleza. Além dos mutirões, que acontecem toda sexta-feira, teremos, todo mês, essa megaoperação de limpeza”, comenta o gestor.