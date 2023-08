Fortaleza recolhe mais lixo em ponto irregular do que na porta das casas

Nesse sábado, 26, com o objetivo de conscientizar a população sobre o descarte regular dos resíduos, a Prefeitura montou a ação Ecoponto Itinerante na Praça do Ferreira

Para comemorar o Dia Mundial da Limpeza Urbana, celebrado neste domingo, 27, a Prefeitura de Fortaleza montou um Ecoponto itinerante na Praça do Ferreira neste sábado, 26. A ação levou uma balança para pesar materiais recicláveis levados pela população até o local com o intuito de ensinar sobre o descarte regular do lixo.

A conscientização é importante em uma capital que, de acordo com Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), coleta mais lixo em ponto irregular de descarte do que na coleta domiciliar. No primeiro semestre deste ano, foram recolhidas 371.679 toneladas de resíduos sólidos por feita porta a porta, enquanto a coleta especial urbana recolheu 399.810,24 toneladas.

Das 9h às 12h, a tenda do Ecoponto itinerante ficou montada na Praça, atraindo o olhar de alguns cidadãos que por ali passavam. Foram distribuídas mudas de planta e materiais educativos que falam sobre ecologia de uma maneira didática.