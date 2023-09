Chacina do Curió: Júri absolve oito PMs acusados de omissão do dever de agir

A votação dos jurados foi sobre a omissão do dever de agir dos policiais militares que patrulhavam a área onde a chacina aconteceu

A Justiça absolveu os oito policiais militares acusados de omissão do dever de agir durante a Chacina do Curió, que aconteceu em 2015 e deixou 11 mortos. A sentença da segunda parte do julgamento foi lida, nesta quarta-feira, 6.

A votação dos jurados começou às 9h35 e o salão foi reaberto para o público às 17h55.



Foram julgados Gerson Vitoriano Carvalho, Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes, Josiel Silveira Gomes, que integravam a RD1069; Thiago Aurélio de Souza Augusto, Ronaldo Silva Lima, da RD1072; e José Haroldo Uchoa Gomes, Gaudioso Menezes de Mattos Brito e Francinildo José da Silva Nascimento, da RD 1069.