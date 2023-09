Chacina do Curió: MP mostra vídeo de viatura em rua onde ocorreram 4 homicídios; réu nega ter passado pelo local

Imagens mostraram a viatura RD1069 na rua Lucimar de Oliveira. Em depoimento, sargento José Haroldo Uchôa Gomes negou ter estado no endereço

Durante o debate entre a acusação e a defesa dos acusados de omissão na Chacina do Curió, o Ministério Público do Ceará (MPCE) exibiu nesta terça-feira, 5, imagens de duas viaturas passando pela rua Lucimar de Oliveira, onde quatro pessoas foram mortas na tragédia. O sargento José Haroldo Uchôa Gomes, que estava em uma dos carros (RD1069), negou em depoimento ter passado pelo local.

As filmagens exibidas pelo MPCE ainda mostram o veículo em que supostamente estavam os réus Uchôa, Gaudioso Menezes de Matos Brito Goes e Francinildo José da Silva Nascimento, em avenida paralela a um dos locais do crime, um minuto antes de três execuções.