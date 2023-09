Chacina do Curió: última ré a depor nega tortura contra vítima

Policiais contrariaram versão da vítima e negaram que houve tortura psicológica durante abordagem. Julgamento seguirá para a fase de debates antes da votação do júri

A fase de interrogatórios dos oito réus do terceiro julgamento da Chacina do Curió foi encerrada na manhã desta sexta-feira, 15, após o depoimento da última ré, Maria Bárbara Moreira. Os oito policiais militares estão sendo julgados pelo crime de tortura.



Maria Bárbara Moreira, que é primeira sargento da Polícia Militar do Batalhão de Choque, era patrulheira da viatura EPM007 da Cavalaria na época da Chacina. No mesmo veículo, estavam o então comandante Francisco Helder de Souza Filho e Igor Bethoven de Sousa, motorista do veículo.